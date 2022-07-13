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«Питтсбург» продлил защитника Жозефа (на 2 года с кэпхитом 825 тысяч) и форварда Алекса Нюландера

«Питтсбург» продлил защитника Пьера-Оливье Жозефа и форварда Алекса Нюландера. 22-летний защитник Жозеф получил одностороннее соглашение на 2 года с кэпхитом 825 тысяч долларов.

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