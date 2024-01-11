Военные эксперты рассказали о мерах защиты приграничных регионов РФ

Первая мера, которую надо предпринять, — это отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных российских городов по меньшей мере на 50–70 км — обстрелы останутся, но массовые атаки реактивными снарядами не будут повседневностью, сказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.