Военные эксперты рассказали о мерах защиты приграничных регионов РФ

Первая мера, которую надо предпринять, — это отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных российских городов по меньшей мере на 50–70 км — обстрелы останутся, но массовые атаки реактивными снарядами не будут повседневностью, сказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.
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