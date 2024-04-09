Александр Невзоров* опять нас жалеет

Гений про злодейства Слушайте, ну ладно высшее руководство украины в последнее время как-то сдулось немного - перестало брить свои демократические лица, стирать рубашки, взяло моду фотографироваться на заднем дворе каких-то кильдымов и на ступеньках в подвалы с мешками, и вообще ведет себя до такой степени причудливо, что уже и западные кураторы не очень понимают, какую именно помощь им оказывать - финансовую, психологическую или медицинскую.
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