Свежая сводка от Юрия Подоляки на 09.02.2025: горячие точки фронта - обстановка на Купянском, Покровском и Торецко-Константиновском направлениях

9 февраля 2025 года – Российские войска продолжают активное наступление на Купянском направлении. По сообщениям военного эксперта Юрия Подоляки, штурмовые подразделения продвигаются на западном берегу реки Оскол, несмотря на постоянные попытки ВСУ стабилизировать ситуацию переброской резервов.
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