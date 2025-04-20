Колин Фаррелл планирует отдать сына в приют из-за редкого заболевания

Колин Фаррелл планирует отдать сына в приют для инвалидов. 48-летний актёр и его бывшая возлюбленная — американская модель Ким Борденаве — воспитывают 21-летнего Джеймса, страдающего синдромом Ангельмана.
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