Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Браво, «Ангара»! Первый старт тяжелой ракеты с космодрома Восточный состоялся

Браво, «Ангара»! Первый старт тяжелой ракеты с космодрома Восточный состоялся

Космонавт Павел Виноградов: "Союз» тоже делали долго, зато служит до сих пор. А эта ракета до Луны довезёт Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный 11 аперля в 12.

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