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Золотые хиты французской эстрады исполнит в Уссурийске Рене Де Ла Гард

Золотые хиты французской эстрады исполнит в Уссурийске Рене Де Ла Гард

Певец, композитор, поэт — Рене Де Ла Гард выступит с концертом в Уссурийске (6 )! Помимо современных молодых авторов французской эстрады и собственных песен Рене, в его репертуаре звучат старые, любимые и всем известные мировые хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Жака Бреля, Ив Монтана, Эдит Пиаф, Патрисии Каас.

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