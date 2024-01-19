Тамбовчан предупреждают о сильном ветре и вредных примесях в воздухе

По данным Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в регионе в ближайшие 1-3 часа, с сохранением днем, ожидается усиление южного ветра с порывами до 18 метров в секунду.
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