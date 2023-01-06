Долго МУЧИЛАСЬ отмывая жир с КРОМОК крышек, а оказалось все так ПРОСТО

Друзья, часто в кромки стеклянных, да и не только крышек забивается жир, нагар, остатки пищи. Очень проблемно это все очистить оттуда, так как туда не подлезть, но не стоит расстраиваться, можно сделать самостоятельно смесь и она все очистит.