ВСЕ ПРОСТО у нас

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Долго МУЧИЛАСЬ отмывая жир с КРОМОК крышек, а оказалось все так ПРОСТО

Долго МУЧИЛАСЬ отмывая жир с КРОМОК крышек, а оказалось все так ПРОСТО

Друзья, часто в кромки стеклянных, да и не только крышек забивается жир, нагар, остатки пищи. Очень проблемно это все очистить оттуда, так как туда не подлезть, но не стоит расстраиваться, можно сделать самостоятельно смесь и она все очистит.

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