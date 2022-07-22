На территории Донбасса спецназовцами России ликвидирован наёмник из Колумбии

Иностранные наёмники, прибывшие воевать на Украину на стороне ВСУ, продолжают гибнуть на поле боя. Накануне стало известно о том, что ликвидирован очередной иностранный боевик, который прибыл на Украину воевать с военнослужащими армии России.
Иностранные наёмники, прибывшие воевать на Украину на стороне ВСУ, продолжают гибнуть на поле боя. Накануне стало известно о том, что ликвидирован очередной иностранный боевик, который прибыл на Украину воевать с военнослужащими армии России.
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