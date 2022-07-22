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На территории Донбасса спецназовцами России ликвидирован наёмник из Колумбии

На территории Донбасса спецназовцами России ликвидирован наёмник из Колумбии

Иностранные наёмники, прибывшие воевать на Украину на стороне ВСУ, продолжают гибнуть на поле боя. Накануне стало известно о том, что ликвидирован очередной иностранный боевик, который прибыл на Украину воевать с военнослужащими армии России.

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