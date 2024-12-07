Беглов: В Петербурге построили онкологический центр нового поколения

Его создали на базе Медицинского института имени Сергея Березина. В Петербурге в рамках развития Медицинского института имени Березина построили онкологический центр нового поколения общей площадью почти 30 тыс.
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