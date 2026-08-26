МИД России обвинил Запад в шантаже Армении для вытеснения России

Российский МИД обвинил западные страны в шантаже Армении, чтобы вытеснить Россию из Южного Кавказа. Премьер Никол Пашинян объявил о намерении Армении подать заявку на вступление в ЕС, что вызвало беспокойство Москвы из-за возможных противоречий с ЕАЭС.