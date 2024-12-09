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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конте о 0:1 с «Лацио»: «Матч показал, что «Наполи» на верном пути, стараемся показывать агрессивный футбол. Надо прибавлять в кроссах и в завершении» 

«Думаю, матч четко показал, что мы на верном пути, потому что мы стараемся показывать агрессивный футбол, владеть инициативой и создавать опасные моменты.

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