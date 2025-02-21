Брат свердловского срочника, убитого ракетой ATACMS, ушел на СВО

Старший брат военнослужащего срочной службы Даниила С. из Верхней Салды (Свердловская область), который погиб в Курской области из-за атак ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS, выполняет боевые задачи в зоне СВО.
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