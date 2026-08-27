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Новак поручил обеспечить стабильные поставки топлива в регионы

Новак поручил обеспечить стабильные поставки топлива в регионы

Нефтяным компаниям и профильным ведомствам в России нужно продолжать координировать действия, чтобы поддерживать снабжение регионов топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак 27 августа на совещании, сообщает пресс-служба правительства.

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