ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пассажиры рухнули вниз на ступенях эскалатора в петербургском метро

Пассажиры рухнули вниз на ступенях эскалатора в петербургском метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля, ФедералПресс. В Северной столице пассажиры упали на эскалаторе в метро. Петербургская прокуратура уточняет, что ЧП произошло, когда эскалатор возобновил движение после остановки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх