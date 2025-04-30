Пассажиры рухнули вниз на ступенях эскалатора в петербургском метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля, ФедералПресс. В Северной столице пассажиры упали на эскалаторе в метро. Петербургская прокуратура уточняет, что ЧП произошло, когда эскалатор возобновил движение после остановки.
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