27 апреля отмечается День российского парламентаризма

Сегодня, 27 апреля, Россия отмечает День парламентаризма. Этот праздник был установлен в 2012 году для привлечения внимания граждан к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов госвласти субъектов РФ, а также для ее популяризации.