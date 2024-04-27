27 апреля отмечается День российского парламентаризма

Сегодня, 27 апреля, Россия отмечает День парламентаризма. Этот праздник был установлен в 2012 году для привлечения внимания граждан к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов госвласти субъектов РФ, а также для ее популяризации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии