Под Кыштымом сноубордист четыре часа плутал в лесу после спуска

Спасатели несколько часов искали потерявшегося фрирайдера в лесу на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшую субботу, 3 февраля, в районе горнолыжного центра «Егоза».