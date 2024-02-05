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Под Кыштымом сноубордист четыре часа плутал в лесу после спуска

Под Кыштымом сноубордист четыре часа плутал в лесу после спуска

Спасатели несколько часов искали потерявшегося фрирайдера в лесу на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшую субботу, 3 февраля, в районе горнолыжного центра «Егоза».

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