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Регионы России

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Представлен прототип восьмого поколения Kia Sportage с новым дизайном и гибридной установкой

Представлен прототип восьмого поколения Kia Sportage с новым дизайном и гибридной установкой

Компания Kia представила первые фотографии прототипа следующего поколения кроссовера Sportage, который, по прогнозам, появится в продаже как модель 2028 года.

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