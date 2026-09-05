Представлен прототип восьмого поколения Kia Sportage с новым дизайном и гибридной установкой

Компания Kia представила первые фотографии прототипа следующего поколения кроссовера Sportage, который, по прогнозам, появится в продаже как модель 2028 года.
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