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Царьград

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Убийство русских за русские деньги: Европейские буржуа напросились на "тихое" наказание. Будет больно

Убийство русских за русские деньги: Европейские буржуа напросились на "тихое" наказание. Будет больно

Замороженные русские активы Еврокомиссия разрешила пустить на закупку оружия для Украины. Первые полтора миллиарда евро из русских денег буквально пойдут на убийство русских.

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Комментарии
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И
Игорь
Вы сперва Набиуллиной, которая училась в США, вопрос задайте, а как так получилось?
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14 час.
Sobering
Дробницкий. &quot;Математика конфискации&quot;.  https://dzen.ru/video/watch/662e486a19148e7821786852
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12 час.
S
Sobering
При чём тут Набиуллина? Понятное дело, что она работает против России. Но активы России на зарубежных счетах - это не мешки с деньгами и золотом. Это записи в долговых обязательствах Запада по отношению к России, которые своровать невозможно по причине того, что активы всегда должны равняться пассивам. Тронут - станет им же хуже, т.к. придётся изымать из собственного кармана. А вот заморозить счета, так то пожалуйста. Или проценты получить за хранение. А Набиуллина работает на сохранение доллара, что не нужно уже глобалистам, а только страновой элите США.
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12 час.

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