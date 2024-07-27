Замороженные русские активы Еврокомиссия разрешила пустить на закупку оружия для Украины. Первые полтора миллиарда евро из русских денег буквально пойдут на убийство русских.
Убийство русских за русские деньги: Европейские буржуа напросились на "тихое" наказание. Будет больно
Комментарии
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И
Игорь
Вы сперва Набиуллиной, которая училась в США, вопрос задайте, а как так получилось?
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14 час.
Sobering
Дробницкий. "Математика конфискации". https://dzen.ru/video/watch/662e486a19148e7821786852
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12 час.
S
Sobering
При чём тут Набиуллина? Понятное дело, что она работает против России. Но активы России на зарубежных счетах - это не мешки с деньгами и золотом. Это записи в долговых обязательствах Запада по отношению к России, которые своровать невозможно по причине того, что активы всегда должны равняться пассивам. Тронут - станет им же хуже, т.к. придётся изымать из собственного кармана. А вот заморозить счета, так то пожалуйста. Или проценты получить за хранение. А Набиуллина работает на сохранение доллара, что не нужно уже глобалистам, а только страновой элите США.
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12 час.
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