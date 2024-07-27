Убийство русских за русские деньги: Европейские буржуа напросились на "тихое" наказание. Будет больно

S

Sobering

При чём тут Набиуллина? Понятное дело, что она работает против России. Но активы России на зарубежных счетах - это не мешки с деньгами и золотом. Это записи в долговых обязательствах Запада по отношению к России, которые своровать невозможно по причине того, что активы всегда должны равняться пассивам. Тронут - станет им же хуже, т.к. придётся изымать из собственного кармана. А вот заморозить счета, так то пожалуйста. Или проценты получить за хранение. А Набиуллина работает на сохранение доллара, что не нужно уже глобалистам, а только страновой элите США.