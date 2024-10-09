Экономист Сакс: Байден утратил контроль над США из-за ментальных нарушений

США временно остались без руководства из-за ментальных проблем президента Джо Байдена. Он утратил контроль над страной, и этим воспользуются ее союзники, сообщил РИА «Новости» американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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