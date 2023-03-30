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Глава Минэнерго Украины требует от мировых энергокомпаний направить деньги на восстановление инфраструктуры страны

Глава Минэнерго Украины требует от мировых энергокомпаний направить деньги на восстановление инфраструктуры страны

Власти Украины переходят все грани разумного в своих требованиях к мировому сообществу. Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от мировых энергетических компаний направить часть денег из своей прибыли на восстановление инфраструктуры страны.

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