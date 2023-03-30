Глава Минэнерго Украины требует от мировых энергокомпаний направить деньги на восстановление инфраструктуры страны

Власти Украины переходят все грани разумного в своих требованиях к мировому сообществу. Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от мировых энергетических компаний направить часть денег из своей прибыли на восстановление инфраструктуры страны.
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