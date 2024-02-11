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ИЗВЕСТИЯ iz

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Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Выпускайте Кракена!! Шансов у бандерлохов при любом раскладе немного - с передка можно попробовать соскочить и сдатьс...«Дальше будет взр...
  • Наталка Фомина
    Это самолёт ...а не коробка спичек.....без кураторов не обошлось ...всех под расстрел ссссуки.«Ми» не виноваты:...
  • Маргарита Аюкаева
    Расстрел этим тварям. Народ копейки собирает на помощь СВО. Мрази.«Ми» не виноваты:...

«Ми» не виноваты: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов

«Ми» не виноваты: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов

ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, сообщили источники «Известий».

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Совершено преступление, а обвиняют в превышении полномочий!.. За такое надо сажать надолго с конфискацией, а грозят несколькими месяцами! Вооот! Не фейки надо писать про армию, а воровать миллионами!
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13 час.
Маргарита Аюкаева
Расстрел этим тварям. Народ копейки собирает на помощь СВО. Мрази.
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10 час.
НФ
Наталка Фомина
Это самолёт ...а не коробка спичек.....без кураторов не обошлось ...всех под расстрел ссссуки.
Ответить
7 час.

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