ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, сообщили источники «Известий».
«Ми» не виноваты: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Совершено преступление, а обвиняют в превышении полномочий!.. За такое надо сажать надолго с конфискацией, а грозят несколькими месяцами! Вооот! Не фейки надо писать про армию, а воровать миллионами!
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13 час.
Маргарита Аюкаева
Расстрел этим тварям. Народ копейки собирает на помощь СВО. Мрази.
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10 час.
НФ
Наталка Фомина
Это самолёт ...а не коробка спичек.....без кураторов не обошлось ...всех под расстрел ссссуки.
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7 час.
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