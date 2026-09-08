Губернатор Балицкий сообщил об ударе по школе в Запорожье

Украинские боевики атаковали школу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий подтвердил, что обошлось без пострадавших, однако здание получило повреждения.
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