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Царьград

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Губернатор Балицкий сообщил об ударе по школе в Запорожье

Губернатор Балицкий сообщил об ударе по школе в Запорожье

Украинские боевики атаковали школу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий подтвердил, что обошлось без пострадавших, однако здание получило повреждения.

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