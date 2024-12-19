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Сийярто: Украина начала безобразную кампанию против Венгрии

Сийярто: Украина начала безобразную кампанию против Венгрии

Получив предложение о рождественском перемирии, власти Украины развязали антивенгерскую кампанию. Однако не следует поддаваться на провокации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

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