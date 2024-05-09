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Войти в историю или проиграть: Владимир Путин и Россия

Войти в историю или проиграть: Владимир Путин и Россия

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Верноподданнический стиль всегда с трудом давался, но приведение к присяге Верховного (простите, слово «инаугурация» изжогу вызывает) вызвало немало эмоций.

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Комментарии
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Boris Borisov
После 9 мая пишу. Принимать парад войск страны СИДЯ это скотство  !!!!! Что хотите со мной делайте  , но сидя парад принимать ..... Скоты ! Сталин стоял1 Великий Сталин  стоял ! А вы ...
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45 мин.
В
Воробей
Ну, тут может быть и проблема со здоровьем, нет?
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HP
Halyna Pak
М О Л О Д Е Ц !!!!!
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