Войти в историю или проиграть: Владимир Путин и Россия

Boris Borisov После 9 мая пишу. Принимать парад войск страны СИДЯ это скотство !!!!! Что хотите со мной делайте , но сидя парад принимать ..... Скоты ! Сталин стоял1 Великий Сталин стоял ! А вы ...

В Воробей Ну, тут может быть и проблема со здоровьем, нет?