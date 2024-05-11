Президент Владимир Путин собирается отправиться с рабочим визитом в Китай. Но незадолго до своей поездки он решил преподать урок Японии, передает издание Sohu.
Sohu: президент РФ Владимир Путин перед визитом в Китай проучил Японию
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
"Означает, что Пекин не бросит Россию.. ", а мы что просто так с китайцами учения совместные проводим? Вам лучше с Россией дружить, чем со Штатами!
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13 час.
Александр Т
Такое впечатление что Россия навязалась Китаю. Ещё не известно кто кому нужней мы китайцам или они нам.
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9 час.
Василий Васильев
у Китая нет опыта боевых действий. Россия одна обладает таким опытом.
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6 час.
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