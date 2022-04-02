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Посол в Турции: Россию проигнорировали в вопросах нацбезопасности

Посол в Турции: Россию проигнорировали в вопросах нацбезопасности

посольство Российской Федерации в Турецкой Республике Российская сторона неоднократно излагала озабоченности относительно невыполнения Минских соглашений киевскими властями, а также угрозы нацбезопасности, однако с Москвой не захотели разговаривать.

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