Посол в Турции: Россию проигнорировали в вопросах нацбезопасности

посольство Российской Федерации в Турецкой Республике Российская сторона неоднократно излагала озабоченности относительно невыполнения Минских соглашений киевскими властями, а также угрозы нацбезопасности, однако с Москвой не захотели разговаривать.
посольство Российской Федерации в Турецкой Республике Российская сторона неоднократно излагала озабоченности относительно невыполнения Минских соглашений киевскими властями, а также угрозы нацбезопасности, однако с Москвой не захотели разговаривать.
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