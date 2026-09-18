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Царьград

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Дизель в Германии достиг рекордной цены 2,471 евро за литр

Дизель в Германии достиг рекордной цены 2,471 евро за литр

В Германии дизельное топливо снова обновило рекордную стоимость, достигнув 2,471 евро за литр в четверг.

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