В Торопце отрылась выставка «Картины, несущие свет»

В Торопце отрылась выставка Валерия Шульги «Картины, несущие свет» (6+). В экспозицию, представленную в выставочном зале Дома культуры, вошли портреты, пейзажи и натюрморты художника из города Холм Новгородской области Валерия Шульги.
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