На поддержку мобилизованных и контрактников выделят 4 млрд рублей

Военная выплатят компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.фото: vk.com/mil--> Правительство выделит 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников, ранее получавших военные пенсии, сообщает 26 февраля пресс-служба кабмина.
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