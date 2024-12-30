Прогноз эксперта: риски террористических угроз в Средней Азии только усилят

Риски террористических угроз в Средней Азии и Казахстане из-за захвата власти в Сирии террористами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только усилятся, заявил директор центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев, сообщает 30 декабря издание «CentralAsiaCronos».