Прогноз эксперта: риски террористических угроз в Средней Азии только усилят

Риски террористических угроз в Средней Азии и Казахстане из-за захвата власти в Сирии террористами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только усилятся, заявил директор центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев, сообщает 30 декабря издание «CentralAsiaCronos».
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