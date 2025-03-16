В горнозаводской зоне Южного Урала расширят участок федеральной трассы

«Получено очередное положительное разрешение Госэкспертизы на проект капитального ремонта участка трассы М-5 «Урал» с 1705-го по 1727-й километр в Саткинском и Златоустовском округах Челябинской области с переведением автодороги в четырехполосное исполнение с разделением транспортных потоков барьерным ограждением»Участок федеральной трассы М-5 «Урал» протяженностью 22 километра, расположенный в горнозаводской зоне Челябинской области, будет расширен до четырех полос.