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Красный Север

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На борту самолета Москва — Салехард дала сбой система предупреждения о пожаре

На борту самолета Москва — Салехард дала сбой система предупреждения о пожаре

Пассажирский самолет АК «Ямал» Москва — Салехард с 57 пассажирами на борту 14 сентября прервал взлет из-за ложного срабатывания системы предупреждения о пожаре.

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