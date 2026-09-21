Пассажирский самолет АК «Ямал» Москва — Салехард с 57 пассажирами на борту 14 сентября прервал взлет из-за ложного срабатывания системы предупреждения о пожаре.
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