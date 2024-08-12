Выживший Евгений Поддубный после атаки дрона дал первое интервью

Военный корреспондент Евгений Поддубный едва не погиб. Журналист, который получил ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в Судже Курской области, вышел на связь с тележурналистом Евгением Поповым.
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