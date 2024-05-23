В России начались продажи Huawei Pura 70 и умных часов Huawei Watch Fit 3

МТС сообщила о начале продаж смартфонов Huawei Pura 70 и умных часов Huawei Watch Fit 3. Ранее компания первой в России начала принимать предварительные заказы, сообщив, что новую серию заказывали в 5 раз активнее, чем Huawei P60 в 2022 году.