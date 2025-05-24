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Аргументы и Факты

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Стало известно, какую работу предлагают украинцам в Европе

Стало известно, какую работу предлагают украинцам в Европе

Украинцам в Европе предлагают должности, для работы на которых не требуется знание языка или образование, европейцам граждане Украины интересны в основном как чернорабочие, выяснило агентство РИА Новости, изучив вакансии в странах Европы.

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Комментарии
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Eduard
Тоесть у своих работу забирают им отдают! Интересная политика!
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