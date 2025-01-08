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ЦСКА предложил «Ред Булл Брагантино» 6 млн евро за Алеррандро. У лучшего бомбардира лиги Бразилии 15 голов за «Виторию»

По данным SBT Rio, стороны ведут переговоры о трансфере 24-летнего бразильца в армейский клуб. В минувшем чемпионате Бразилии Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию» и с 15 голами в 34 матчах разделил звание лучшего бомбардира с нападающим «Коринтианса» Юри Апберто (экс-«Зенит»).

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