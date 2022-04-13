О защите автомобильной и легкой бронетехники в спецоперации «Z»

…страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии… Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой… Те, кто претендуют на мировое господство… объявляют нас, Россию, своим врагом.