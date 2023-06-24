Агент бразильских легионеров "Зенита" опроверг слухи об их отъезде из России

Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков петербургского "Зенита" Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса заявил, что игроки не планируют уезжать из России из-за сложной политической ситуации, сообщает "Спорт-Экспресс".
Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков петербургского "Зенита" Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса заявил, что игроки не планируют уезжать из России из-за сложной политической ситуации, сообщает "Спорт-Экспресс".
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