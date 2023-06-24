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Агент бразильских легионеров "Зенита" опроверг слухи об их отъезде из России

Агент бразильских легионеров "Зенита" опроверг слухи об их отъезде из России

Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков петербургского "Зенита" Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса заявил, что игроки не планируют уезжать из России из-за сложной политической ситуации, сообщает "Спорт-Экспресс".

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