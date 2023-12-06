Мурашко: ситуация с распространением микоплазменной инфекции — управляемая

Министерство здравоохранения России считает, что ситуацию с распространением микоплазменной инфекции в России можно назвать управляемой, а также полагает, что в стране достаточно необходимых для борьбы с заболеванием препаратов.
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