21 августа - сегодня День офицера России

Дату праздника выбрали в связи с тем, что в этот день в 1943 году в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР были созданы суворовские училища, которые стали первым шагом для многих офицеров.
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