Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 15 января

Российская валюта снова дешевеет к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 15 января 2025 года, составляет 103,4380 рубля (прежнее значение — 102,7081 рубля), официальный курс евро — 106,2493 рубля (предыдущий показатель — 104,8556 рубля).
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