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Калужские родители все чаще выбирают частное образование: как найти школу для ребенка

Калужские родители все чаще выбирают частное образование: как найти школу для ребенка

Объявлен набор детей с 1 по 9 классы на 2024-2025 учебный год. TOP IT SCHOOL - современная частная школа / Фото: Академия "Топ" Фокус заключается в том, что частная школа может дать ребенку больше, чем стандартное образование.

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