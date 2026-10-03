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Царьград

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«Краснодар» разгромил «Ростов» 3:0 и укрепил лидерство в РПЛ

«Краснодар» разгромил «Ростов» 3:0 и укрепил лидерство в РПЛ

В товарищеском матче на «Ростов Арене» 3 октября «Краснодар» забил три безответных мяча — отличились Даниил Уткин, Жоау Батчи и Джон Кордоба.

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