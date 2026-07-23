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Ura.ru: кемпинговые палатки выбирают для отдыха с автомобилем

Ura.ru: кемпинговые палатки выбирают для отдыха с автомобилем

Лето — отличное время для кемпинга и походов, но выбор подходящей палатки имеет большое значение. Важно понимать разницу между туристическими, кемпинговыми и пляжными палатками, а также обращать внимание на их характеристики, написало Ura.

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