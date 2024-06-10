Тепло и дождливо: синоптик Колесов рассказал о погоде на этой неделе

Воздух будет прогреваться до +20-22 градусов Влияние циклона, вернее его юго-восточной периферии не принесет в Северную столицу похолодание, и температура воздуха днем будет оставаться на уровне +20…+22 градусов.
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