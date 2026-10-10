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Военкор Сладков назвал разницу между бомбардировками Киева и Белграда

Военкор Сладков назвал разницу между бомбардировками Киева и Белграда

В 1999 году военные из государств Североатлантического альянса наносили удары по Сербии. И некоторые критики сравнивают сейчас те события с сегодняшними массированными атаками ВС России на цели на территории Украины.

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