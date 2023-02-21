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«Потерял половину себя»: звезда «Постучись в мою дверь» Чытанак убит горем из-за смерти матери в Турции

«Потерял половину себя»: звезда «Постучись в мою дверь» Чытанак убит горем из-за смерти матери в Турции

На прошлой неделе исполнитель роли Ферита в сериале «Постучись в мою дверь» сообщил о смерти матери. Чагры Чытанак рассказал соотечественникам, что сейчас чувствует.

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