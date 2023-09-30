Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    А что, в России слишком мало проблем? Гастрабайтеры, теперь хохлы толпами поедут... давно у нас диверсий в стране не ...Президент РФ Влад...
  • Леонид Руси
    Жидёныш не немцев обвиняет, а русских, которые спасали евреев. А главный гинеколог Фашистской Германии заявила, говор...Захарова назвала ...
  • Марина Козуб
    БА! И МОСЬКИ ЗАЛАЯЛИ НА СЛОНА? ИЛИ ЗАЯЦ ХОЧЕТ ПНУТ ЗАБОЛЕВШЕГО ЛЬВА? Но , если что - берегитесь ! Слон упорно идёт вп...Погосян: Армения ...

Погосян: Армения должна забрать Армавир, Сочи и Крым, который на 70% армянский

Бывший помощник советника президента Армении по национальной безопасности, политический деятель Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Росси
Ну пусть идут, забирают...
Ответить
2 час.
Виктор Луговой
Огаж. Не буди лихо: вылетит - не поймаешь, а поймают - и вылетишь... И чота не могу понять, чевой-та эта публика так развоевалась после драки и, глан дело, почему в нашу сторону. Вроде не мы Карабах захватывали, вроде не мы его сдавали...
Ответить
1 час.
Марина Козуб
БА! И МОСЬКИ ЗАЛАЯЛИ НА СЛОНА? ИЛИ ЗАЯЦ ХОЧЕТ ПНУТ ЗАБОЛЕВШЕГО ЛЬВА? Но , если что - берегитесь ! Слон упорно идёт вперёд, и лев ещё полон сил...Уничтожит , как  тварей И никто о вас не вспомнит: канете в лету.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх