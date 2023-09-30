Бывший помощник советника президента Армении по национальной безопасности, политический деятель Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир.
Погосян: Армения должна забрать Армавир, Сочи и Крым, который на 70% армянский
Комментарии
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Сергей Росси
Ну пусть идут, забирают...
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2 час.
Виктор Луговой
Огаж. Не буди лихо: вылетит - не поймаешь, а поймают - и вылетишь... И чота не могу понять, чевой-та эта публика так развоевалась после драки и, глан дело, почему в нашу сторону. Вроде не мы Карабах захватывали, вроде не мы его сдавали...
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1 час.
Марина Козуб
БА! И МОСЬКИ ЗАЛАЯЛИ НА СЛОНА? ИЛИ ЗАЯЦ ХОЧЕТ ПНУТ ЗАБОЛЕВШЕГО ЛЬВА? Но , если что - берегитесь ! Слон упорно идёт вперёд, и лев ещё полон сил...Уничтожит , как тварей И никто о вас не вспомнит: канете в лету.
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1 час.
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