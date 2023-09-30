Погосян: Армения должна забрать Армавир, Сочи и Крым, который на 70% армянский

Виктор Луговой

Огаж. Не буди лихо: вылетит - не поймаешь, а поймают - и вылетишь... И чота не могу понять, чевой-та эта публика так развоевалась после драки и, глан дело, почему в нашу сторону. Вроде не мы Карабах захватывали, вроде не мы его сдавали...